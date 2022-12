Le web sémantique pour les données culturelles

Sites Colbert et Richelieu Journée d'études

Le département de l’innovation numérique du ministère de la culture et de la communication organise la journée d'études "Le web sémantique pour les données culturelles, bilan et perspectives de la feuille de route du ministère de la culture et de la communication" le lundi 12 décembre 2016 à l'Institut national de l'histoire de l'art.

Cette journée d'études vise à redonner le cadre général de la feuille de route Stratégie métadonnées culturelles et transition web 3.0 et ses enjeux pour les institutions culturelles. Cette journée d'études a également vocation à vous présenter les projets réalisés et les perspectives de la feuille de route et vous permettre d'échanger avec les intervenants et les participants en vue de futurs projets d'interconnexion des données et coopérations inter-institutionnelles.

Le programme de la journée sera disponible très prochainement. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes via le lien suivant : https://websemantiquemcc.eventbrite.fr

Informations pratiques

12 décembre 2016 - 9H-18H

Galerie Colbert, auditorium

Institut national d’histoire de l’art

2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs

75002 Paris